Нідерланди погодилися на створення в Гаазі Реєстру збитків, завданих Україні Росією

Створити такий реєстр рекомендувала Генасамблея ООН у своїй резолюції від 14 листопада 2022 року.

17 лютого уряд Нідерландів офіційно надав згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, які завдала Україні російська агресія.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

За інформацією відомства, реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі.

"Реєстр має стати першим компонентом всеохоплюючого механізму репарацій, який покликаний забезпечити виплату державою-агресоркою Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права", - наголосили у Мін'юсті.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, Росія зобовʼязана за міжнародним правом компенсувати завдані збитки. Для цього вони мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду.

"Створення Реєстру - принциповий крок для майбутнього Компенсаційного механізму. Тепер важливо, щоб усі процеси були запущені й майбутній фонд наповнювався ресурсами — конфіскованими активами країни-агресорки. Ми віримо, що партнери будуть активними у питанні Компенсаційного механізму, адже його необхідність вже підтримали ООН, ПАРЄ та інші міжнародні організації", — зазначила заступниця міністра Ірина Мудра.

У відомстві нагадали, що створення Реєстру збитків було рекомендовано в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Такий реєстр буде першим компонентом всеохоплюючого репараційного механізму, який має включати створення компенсаційної комісії, що розглядатиме індивідуальні заяви про компенсацію Росією збитків від громадян, компаній та держави.

"Також має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати рішень комісії, в тому числі за рахунок конфіскованих російських активів", - додали в міністерстві.

Розробкою механізму займається робоча група на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. А переговорну групу щодо створення механізму очолюють Ірина Мудра та радник ОПУ Маркіян Ключковський.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії.

Тим часом українці через “Дію” подали вже понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла.