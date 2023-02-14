НАБУ повідомило про підозру ще 10 особам у справі "Укргазбанку"

П’ятеро з них перебувають за кордоном.

Детективи НАБУ оголосили про підозру іще 10 особам у справі "Укргазбанку".

Як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, підозрювані є учасниками організованої групи, яку очолював ексголова правління АБ "Укргазбанк". Ця група незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

"За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку "винагороди", - розповіли в САП.

Більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані лише для участі у схемі, а після отримання коштів припиняли свою діяльність.

Дії дев’ятьох осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України .

У САП додали що, п’ятеро осіб перебувають за кордоном.

Наразі загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед них - ексголова правління "Укргазбанку".

У прокуратурі нагадали, що впродовж 2014 - 2019 років за схемою 52 агентам безпідставно перерахували грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Нагадаємо, торік у грудні ВАКС заочно заарештував колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка. Той раніше обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".

Згодом суддя Вищого антикорупційного суду призначив тримання під вартою ще одному підозрюваному в справі розкрадання коштів фінустанови.