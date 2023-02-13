Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань блокували діяльність організованого наркоугруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні та збуті метамфетаміну на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За наявними даними, щомісячний «прибуток» зловмисників становив близько 12 млн грн.

Встановлено, що до складу злочинного угруповання входило 8 мешканців регіону. Вони облаштували нарколабораторії на території промислового заводу та гаражного кооперативу. Усі компоненти, у точу числі прекурсори для виготовлення наркотиків, ділки отримували контрабандою через кур’єрів з країн ЄС та Близького Сходу. У подальшому готову «продукцію» зловмисники збували по всій Дніпропетровській області через закриті Телеграм-канали.

Щоб легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, учасники угруповання витрачали кошти на придбання елітної нерухомості в Україні та за кордоном, а також на автомобілі преміум класу.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків, у ході яких виявлено:

близько 2 кг метамфетаміну;

гранати та автоматичну зброю із набоями;

кошти, ймовірно отримані від злочинної діяльності;

елітні автомобілі.

Під час проведення спецоперації 7 учасників наркоугруповання затримано та повідомлено їм про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Нагадаємо, що 28 грудня правоохоронці затримали “злодіїв у законі” “Умку” та “Лашу Свана”. Вони, перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька «сходок» за участю представників криміналітету.