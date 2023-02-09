Правоохоронці розпочали понад 80 тисяч проваджень за фактами майнових злочинів

На час дії воєнного стану всі майнові злочини розглядаються як мародерство і покарання за них збільшено.

Правоохоронці розпочали вже 80 500 проваджень за фактами майнових злочинів.

Про це під час телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він наголосив, що на час дії воєнного стану всі майнові злочини розглядаються як мародерство і покарання за них збільшено.

“Мародерство у час воєнного стану – це майновий злочин – як крадіжки, грабежі та розбої. Термін ув’язнення за скоєння крадіжки збільшено до 5-8 років. По таких злочинах є 80 500 проваджень”, – сказав Ігор Клименко.

Міністр додав, що надалі таких злочинів буде зареєстровано більше.

“Люди повертаються на деокуповані території, в свої домівки, бачать розграбовані будинки. Тому ця робота буде тривати і кількість таких злочинів буде збільшуватися”, – сказав очільник МВС.

Щодо інших злочинів Ігор Клименко наголосив, що в Україні криміногенна ситуація залишається керованою.

“Навантаження на деякі поліцейські підрозділи з початку війни виросло на 80%. Частина поліцейських працює на звільнених територіях, навантаження шалене, але на сьогодні ми не втратили керованості за криміногенною ситуацією в країні”, – сказав очільник МВС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни не припиняють обкрадати помешкання українців. На Херсонщині окупанти групами по 10-15 осіб проводять "мародерські рейди".