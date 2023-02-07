Міністерство внутрішніх справ очолив Ігор Клименко

Він після загибелі керівництва МВС був в.о. міністра, а до того – очолював Національну поліцію України.

Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який після трагічної загибелі Дениса Монастирського керував відомством у статусі в.о.

"Рада призначила Клименка І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України. Представляв пана Клименка прем’єр-міністр. Без президента та інших", – повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За призначення проголосували 321 народний депутат.

З 1994 до 1997 Клименко проходив службу на посаді начальника розрахунку ракетної бригади. З 1998 до 2004 проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах психолога, начальника відділення центру практичної психології УМВС в Харківській області, начальника центру практичної психології дапартаменту кадрового забезпечення МВС України.

З 2011 перебував на посадах заступника, начальника управління інспекції з особового складу ДКЗ МВС України. З грудня 2011 по березень 2014 – начальник управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України.

У жовтні 2013 отримав науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю "Юридична психологія".

З 2014 – заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення. З 2015 до 2017 року очолював Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України. З жовтня 2017 перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України – начальника Департаменту кадрового забезпечення, а з березня 2018 – став заступником Голови Націальної поліції України. З 25 вересня 2019 року – Голова Національної поліції України.

З 18 січня 2023 року уряд призначив Ігоря Клименка заступником Міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків Міністра внутрішніх справ після загибелі керівництва міністерства в авіакатастрофі в Броварах.