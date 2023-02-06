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Зеленський вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету.

Зеленський вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ
Василь Малюк
Фото: «Інтерфакс-Україна»

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення виконуючого обов'язки Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Про це йдеться в проєкті постанови.

Наразі документ направлено на розгляд Комітету.

Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого рооку він року був першим заступником Івана Баканова. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.

Нагадаємо, вчора заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила що тимчасові в.о. голів СБУ і МВС подаватимуться на повноцінні посади

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