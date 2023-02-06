Зеленський вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення виконуючого обов'язки Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Про це йдеться в проєкті постанови.

Наразі документ направлено на розгляд Комітету.

Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого рооку він року був першим заступником Івана Баканова. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.

Нагадаємо, вчора заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила що тимчасові в.о. голів СБУ і МВС подаватимуться на повноцінні посади.