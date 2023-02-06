​Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Абрамовича

Це єдине складання мандату за сьогодні.

Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За це рвшення проголосували 317 парламентарів.

"Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще. Летять з ОАЄ", - написав Железняк.

Він також зазначив, що в Раді зараз залишилось 409 депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп колишньої "Опозиційної платформи – за життя" Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав Абрамовича "своїм серед чужих у тилу пʼятої колони" і закликав депутатів ОПЗЖ скласти мандати.