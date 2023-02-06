Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
ГоловнаПолітика

​Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Абрамовича

Це єдине складання мандату за сьогодні.

​Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Абрамовича
Фото: Цензор

Верховна Рада підтримала  дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря Абрамовича.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За це рвшення проголосували 317 парламентарів.

"Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще. Летять з ОАЄ", - написав Железняк.

Він також зазначив, що в Раді зараз залишилось 409 депутатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп  колишньої "Опозиційної платформи – за життя" Ігор Абрамович написав заяву про складання мандату. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав  Абрамовича "своїм серед чужих у тилу пʼятої колони" і закликав депутатів ОПЗЖ скласти мандати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також