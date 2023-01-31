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Депутат від “ОПЗЖ” заробляв на здачі позицій ЗСУ в Сіверську, – Офіс Генпрокурора

Після обстрілів міста колаборант уточнював для ворога результати прильотів.

Депутат від “ОПЗЖ” заробляв на здачі позицій ЗСУ в Сіверську, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

Керівником Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Сіверської міської ради Бахмутського району у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, у жовтні 2022 року депутат від забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа - за життя” погодився співпрацювати з представником воєнізованого формування, що має відношення до Генерального штабу ЗС РФ.

Виконуючи вказівки окупантів, підозрюваний надсилав дані щодо місць розташування підрозділів ЗСУ у м. Сіверську, а після обстрілів міста уточнював результати прильотів.

Зазначається, що за свою “роботу” на державу-агресора він отримав “винагороду” у сумі близько 6 000 грн.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, на минулому тижні СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману. Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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