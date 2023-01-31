Надання винищувачів залежить від різних факторів, зокрема гарантій, що вони "не торкнуться російської землі", – Макрон

Сьогодні очікується візит до Франції міністра оборони України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання надання Україні винищувачів залежить від кількох факторів. Зокрема, це необхідність уникнути ескалації, а також гарантії, що літаки "не торкнуться російської землі", пише The Guardian.

Макрон зробив цей коментар французькому телебаченню до того, як Байден озвучив відмову в наданні українцям винищувачів F-16.

Він також повідомив, що у вівторок український міністр оборони Олексій Резніков може здійснити візит до Франції. Резніков, за даними журналістів, планує зустрітися з Макроном та своїм французьким колегою, міністром оборони Себастьєном Лекорно.

Учора американський президент Джо Байден на запитання журналістки про те, чи нададуть США Україні винищувачі F-16, відповів "ні".