У Луганську пологові будинки перетворили на польові шпиталі для росіян

Пологи приймають лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць.

Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників.

Про це повідомляє Facebook Генштаб ЗСУ.

“У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують російських військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів.

Нагадаємо, окупанти змушують людей із прифронтових населених пунктів Луганщини покидати домівки.