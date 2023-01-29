Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти
В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти
ЗСУ вдарили по окупантах в окупованому Іловайську
ЗСУ вдарили по окупантах в окупованому Іловайську
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти змушують людей із прифронтових населених пунктів Луганщини покидати домівки, – Гайдай

Їх висиляють без пропозиції нового житла.

Окупанти змушують людей із прифронтових населених пунктів Луганщини покидати домівки, – Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Російські загарбники вивозять людей із прифронтової окупованої зони на Луганщині вглиб захопленої території.

Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, військові російської окупаційної армії змушують жителів населених пунктів біля лінії фронту виїздити вглиб окупованої Луганської області.

"Людей навколо фронту, з сіл і навіть населених пунктів Кремінна, Рубіжне – окупанти починають виганяти, відправляють їх кудись, без пропозиції нового житла, просто виганяють. Вони закривають міста на в’їзд та виїзд", – розповів голова ОВА.

 

Нагадаємо, окупанти евакуюють з Луганська родини російських військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також