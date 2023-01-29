Окупанти змушують людей із прифронтових населених пунктів Луганщини покидати домівки, – Гайдай

Їх висиляють без пропозиції нового житла.

Російські загарбники вивозять людей із прифронтової окупованої зони на Луганщині вглиб захопленої території.

Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, військові російської окупаційної армії змушують жителів населених пунктів біля лінії фронту виїздити вглиб окупованої Луганської області.

"Людей навколо фронту, з сіл і навіть населених пунктів Кремінна, Рубіжне – окупанти починають виганяти, відправляють їх кудись, без пропозиції нового житла, просто виганяють. Вони закривають міста на в’їзд та виїзд", – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, окупанти евакуюють з Луганська родини російських військових.