Україна надалі може розраховувати на підтримку Чехії, – Петр Павел

Новообраний президент Чехії Петр Павел запевнив Володимира Зеленського у тому, що Чеська Республіка буде надалі підтримувати Україну.

Про це Павел Павел написав у Twitter.

“Я хотів би подякувати президенту України Володимиру Зеленському за його привітання щодо результатів виборів президента Чехії та його запрошення відвідати Київ. У нашій сьогоднішній телефонній розмові я запевнив його, що Україна й надалі може покладатися на підтримку Чеської Республіки”, – зазначив Павел.

I would like to thank president @ZelenskyyUa for his congratulations on

the Czech presidential election results and his invitation to visit Kyiv. In our phone call today, I assured him that Ukraine can continue to rely on the support of the Czech Republic. — Petr Pavel (@general_pavel) January 29, 2023

Нагадаємо, вчора генерал армії у відставці Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії. На дільниці прийшли майже 70% виборців. Колишній голова військового комітету НАТО Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох. Він лідирував від самого початку підрахунку голосів. Найбільший відсоток Павел набрав у Празі – більше трьох чвертей голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах.