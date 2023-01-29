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Україна надалі може розраховувати на підтримку Чехії, – Петр Павел

Чеський лідер подякував українському колезі за привітання.

Україна надалі може розраховувати на підтримку Чехії, – Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Новообраний президент Чехії Петр Павел запевнив Володимира Зеленського у тому, що Чеська Республіка буде надалі підтримувати Україну.

Про це Павел Павел написав у Twitter.

“Я хотів би подякувати президенту України Володимиру Зеленському за його привітання щодо результатів виборів президента Чехії та його запрошення відвідати Київ. У нашій сьогоднішній телефонній розмові я запевнив його, що Україна й надалі може покладатися на підтримку Чеської Республіки”, – зазначив Павел.

 

Нагадаємо, вчора генерал армії у відставці Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії. На дільниці прийшли майже 70% виборців. Колишній голова військового комітету НАТО Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох. Він лідирував від самого початку підрахунку голосів. Найбільший відсоток Павел набрав у Празі – більше трьох чвертей голосів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах. 

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