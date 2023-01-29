Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Хмельниччині зіткнулися вантажівка і легковик, двоє загиблих

Водія вантажівки госпіталізували.

На Хмельниччині зіткнулися вантажівка і легковик, двоє загиблих
Фото: ДСНС

Вантажівка MAN та легковик Volkswagen Touran зіткнулися на автодорозі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району.

Про це повідомляє управління ДСНС у Хмельницькій області.

В результаті аварії загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen. 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.

Рятувальники деблокували пасажирку легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автомобілів. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, що 28 січня близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади на Полтавщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz з вантажівкою MAN 3 людини загинули, 8 отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також