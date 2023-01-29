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Вантажівка MAN та легковик Volkswagen Touran зіткнулися на автодорозі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району.

Про це повідомляє управління ДСНС у Хмельницькій області.

В результаті аварії загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen. 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.

Рятувальники деблокували пасажирку легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автомобілів. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, що 28 січня близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади на Полтавщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz з вантажівкою MAN 3 людини загинули, 8 отримали поранення.