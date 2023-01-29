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Морпіхи знищили ворожий танк та склад з боєприпасами

Остаточні втрати противника уточнюються.

Морпіхи знищили ворожий танк та склад з боєприпасами
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Морські піхотинці за минулу добу, 28 січня, знищили групу російських окупантів, а також ворожий танк та склад з боєприпасами.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів», – сказано у повідомленні.

Окрім того, артилеристи також нанесли вогневе ураження по росіянах. Остаточні втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 160 військових.

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