Морпіхи знищили ворожий танк та склад з боєприпасами

Морські піхотинці за минулу добу, 28 січня, знищили групу російських окупантів, а також ворожий танк та склад з боєприпасами.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 28 січня, морські піхотинці знищили 1 танк, 1 БМП, сховище з боєприпасами та 7 окупантів», – сказано у повідомленні.

Окрім того, артилеристи також нанесли вогневе ураження по росіянах. Остаточні втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 160 військових.