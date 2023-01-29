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Заборона на виїзд чиновників стосується і непридатних до армії

Не можуть виїхати також жінки-чиновниці.

Заборона на виїзд чиновників стосується і непридатних до армії
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: Анна Стешенко

Заборона на виїзд за кордон держслужбовців, окрім відрядження, стосується і тих, хто непридатний до військової служби.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він наголосив, що заборона вже діє. Вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби або мали інші підстави для виїзду.

"Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами влади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - сказав речник.

Він підкреслив, що заборона стосується як чоловіків, так і жінок-державних службовців.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Українські чиновники для виїзду за межі країни повинні за три дні до цього подавати відповідні звернення до адміністрації Державної прикордонної служби.

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