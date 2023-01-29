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Шольц знову заявив, що Німеччина не даватиме Україні літаки

Берлін хоче уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

Шольц знову заявив, що Німеччина не даватиме Україні літаки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц біля реактивного літака Lockheed Martin F-35 Lightning під час відкриття ILA Berlin Air Show 2022 у
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився передавати Україні сучасні винищувачі.

Про це він повідомив в інтерв’ю Tagesspiegel.

За його словами, Німеччина відмовилась передавати винищувачі, аби не «підвищувати ставки, бо Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією».

Канцлер зазначив, що його ставлення до постачання Україні бойових літаків не змінилося. При цьому Шольц застеріг від «вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння».

«Якщо в Німеччині почнуться дебати після того, як щойно було ухвалено рішення (про постачання Україні танків, – ред.), це справить несерйозне враження і підірве довіру громадян до державних рішень», – сказав Шольц.

Нагадаємо, що як заявила заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн, Німеччина не має наміру передавати Україні бойові літаки.

Серед західних союзників тривають внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів. 

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