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До всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, - Укренерго

В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення.

До всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, - Укренерго
Фото: EPA

Споживання електроенергії у неділю, 29 січня, відбувається на тому ж рівні, що й в суботу. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним.

Про це повідомляє Укренерго.

З технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Також триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. 

В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону. 

Нагадаємо, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Через обстріл 26 січня на Одещині все ще складна ситуація зі світлом, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця місяця. 

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