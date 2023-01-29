На Донеччині за добу загинули четверо цивільних

За минулу добу 28 січня в Донецькій області внаслідок обстрілів російських військових загинуло чотири місцевих жителя.

Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Павло Кириленко.

«За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 - у Костянтинівці та 1 – у Бахмуті», – розповів він.

За словами Кириленка, ще 17 людей отримали поранення: 14 – у Костянтинівці, одна – у Бахмуті, одна – в Часовому Яру. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже загинуло 1334 людей, а ще 2929 отримали поранення.

Нагадаємо, що вранці 29 січня Росія вдарила по Костянтинівці. Троє людей загинули, 14 цивільних були поранені.