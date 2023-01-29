​Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено 83-річну жінку

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Терор мирного населення Харківщини з боку російських військ триває... Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих. У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості", - написав він.

Наразі в області також тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та перемогу України!", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, на Харківщині залишаються невпізнаними понад 400 тіл людей, яких вбили росіяни.