Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині залишаються невпізнаними понад 400 тіл людей, яких вбили росіяни

Вдалося ідентифікувати 199 тіл.

На Харківщині залишаються невпізнаними понад 400 тіл людей, яких вбили росіяни
Фото: МВС

У Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 загиблих, які виявлені на звільнених від росіян територіях.

Про це Національна поліція України повідомляє у Facebook.

Криміналістам від початку роботи на звільнених від російських загарбників територіях Харківщини вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них - закатовані, розстріляні українці.

В Україні триває робота з ідентифікації тіл загиблих громадян внаслідок збройної агресії Росії. Криміналісти поліції попри погодні умови виконують роботу зі встановлення вбитих окупантами людей.

Зазвичай, лише за допомогою генетичної експертизи можна ідентифікувати вбитих. Спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих. І за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками.

Нагадаємо, що 27 січня в Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також