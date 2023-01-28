Окупанти вбили двох мирних у Херсонській області, в Донецькій – чотирьох

Російські окупанти тричі обстріляли Чернігівську область протягом пʼятниці. Під вогнем були Новгород-Сіверський та Корюківський райони – по них стріляли із мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

Уночі та зранку на ворог обстріляв території Есманьської, Шалигінської, Середино-Будської громад Сумської обл. Зранку по околиці села Бачівськ Есманьської територіальної громади росіяни стріляли мінометами. Також з мінометів росіяни стріляли по околиці села Вовківка Шалигінської громади. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської, Есманьської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 52 прильоти. За попередніми даними – без жертв та постраждалих.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог обстріляв понад 30 населених пунктів, серед них: Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ. На Куп’янському напрямку противник обстрілював населені пункти: Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове. У с Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено корпусу ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння, горіли дві господарчі споруди. У с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Новоданилівка, Ольгівське, Щербаки, Полтавка, Залізничне, Оріхів, Кам'янське, Степове, Лук'янівське, Юрківка. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті російських обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районі Білогорівки Луганської області. На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Червонопопівка, Макіївка, Невське і Діброва. Ситуація в області залишається складною.

У Миколаївській вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й гаражі. Постраждалих немає.

У Херсонській, за інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів із ракетних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон. Армія ворога вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками від російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці. Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла. У Херсонській області загалом поранення внаслідок російської агресії дістали семеро людей, двоє загинули. У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району, російська так звана адміністрація здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

У Донецькій протягом ночі були хаотичні обстріли наших позицій. Точкових ударів завдали окупанти по кількох населених пунктах: по селищу Очеретине, Лиману і Авдіївці. Вночі також відбувся артобстріл території Карлівського водосховища на території Очеретинської ТГ. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.Загальна ситуація на лінії фронту залишається незмінною: активні бойові дії поблизу Бахмута, Соледара, Торецька, Мар'їнки, Вугледара. По області – четверо загиблих, семеро поранених мирних за добу.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних ударів, один з них – по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, і 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних обєктах у місті Очакові.