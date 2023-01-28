Оборонці за добу ліквідували 800 окупантів, гелікоптер і літак, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 28 січня 2023 орієнтовно склали 125 510 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 800 ворогів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Також Росія втратила:
- танків – 3189 (+7)
- бойових броньованих машин – 6344 (+4)
- артилерійських систем – 2188 (+8)
- РСЗВ – 453 (+1)
- засоби ППО – 221 (+0)
- літаків – 293 (+1)
- гелікоптерів – 284 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6)
- крилаті ракети – 796 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26),
- спеціальна техніка – 199 (+0)
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив, що Росія готується активізувати бойові дії до річниці повномасштабного війни 24 лютого.