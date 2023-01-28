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Оборонці за добу ліквідували 800 окупантів, гелікоптер і літак, – Генштаб

Також у росіян поменшало, зокрема, ББМ, артилерійських систем, РСЗВ. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 28 січня 2023 орієнтовно склали 125 510 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 800 ворогів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Також Росія втратила:

  • танків – 3189 (+7)
  • бойових броньованих машин – 6344 (+4) 
  • артилерійських систем – 2188 (+8)
  • РСЗВ – 453 (+1)
  • засоби ППО – 221 (+0)
  • літаків – 293 (+1)
  • гелікоптерів – 284 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6)
  • крилаті ракети – 796 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26),
  • спеціальна техніка – 199 (+0)

Фото: Генштаб

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив, що Росія готується активізувати бойові дії до річниці повномасштабного війни 24 лютого.

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