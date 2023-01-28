Оборонці за добу ліквідували 800 окупантів, гелікоптер і літак, – Генштаб

Також у росіян поменшало, зокрема, ББМ, артилерійських систем, РСЗВ.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 28 січня 2023 орієнтовно склали 125 510 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 800 ворогів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Також Росія втратила:

танків – 3189 (+7)

бойових броньованих машин – 6344 (+4)

артилерійських систем – 2188 (+8)

РСЗВ – 453 (+1)

засоби ППО – 221 (+0)

літаків – 293 (+1)

гелікоптерів – 284 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6)

крилаті ракети – 796 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26),

спеціальна техніка – 199 (+0)

Фото: Генштаб

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив, що Росія готується активізувати бойові дії до річниці повномасштабного війни 24 лютого.