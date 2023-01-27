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На Чернігівщині монтують другий модульний міст, подарований Францією

Старий міст постраждав на початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію Чернігівської області. 

На Чернігівщині монтують другий модульний міст, подарований Францією
Фото: Андрій Івко

У Чернігівській області відновлюють проїзд знищеними під час бойових дій мостами. Вже розпочали монтаж другого модульного мосту від французів.

Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

Франція передала для цієї мети гуманітарну допомогу – 3 мости. Першу конструкцію вже змонтували, облаштовуємо підходи до неї. У розпалі – збирання другої”, - повідомив Івко.

Він додав, що попередньо працівники розібрали завали старого мосту та відремонтували крайні опори. На них встановлюють нові конструкції, триває монтаж балок прогонової будови.

Івко нагадав, що старий міст постраждав на початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію Чернігівської області. Після деокупації та розчищення території навесні тут був збудований тимчасовий об’їзд для пропуску транспорту.

Перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг нагадав, що в результаті бойових дій на Чернігівщині пошкоджено 680 км доріг державного значення та 26 мостів.

Нагадаємо, Чехія надасть Україні ще 12 мостів для відновлення проїзду на деокупованих територіях.

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