Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини

Інформація про втрати не надходила.

Протягом п’ятниці, 27 січня, російські військові обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування "Північ”.

З 13:10 до 13:20 було зафіксовано вісім влучань, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Рожковичі.

З 13:50 до 13:55 було зафіксовано два влучання, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Миколаївка.

З 13:50 до 14:20 повідомили про сім влучань, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Бачівськ.

З 14:05 до 14:30 повідомили про три влучання, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Стара Гута.

З 14:57 до 15:40 повідомили про 18 влучань, імовірно зі ствольної артилерії, в район населеного пункту Гай.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Нагадаємо, окупанти завдали 42 удари по прикордонню Чернігівщини і Сумщини.