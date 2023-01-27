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Україні потрібно вже 300-500 танків, - Зеленський

За словами Президента, терміни доставлення техніки мають вирішальне значення.

Україні потрібно вже 300-500 танків, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україні потрібно зараз 300-500 танків.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Нам зараз потрібно 300 чи 500 танків. Тому я вважаю, що танки потрібні нам для наступу на нашій території, на нашій землі. Нам потрібна бронетехніка для захисту нашого народу, і все", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що кількість танків і терміни доставки "мають вирішальне значення порівняно з ухваленим рішенням"

Зеленський зауважив, що іноді доставка зброї займає місяці. А почуття полегшення настає лише після того, як "зброя, яку нам дають партнери, вже використовується нашими підрозділами".

Нагадаємо, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що країни Заходу мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

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