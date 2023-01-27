Байден хотів би відвідати Україну, але у відповідний момент, – Кірбі

Президент США “перебуває у тісному контакті з Володимиром Зеленським”.

Президент США Джо Байден має бажання здійснити візит в Україну, але у відповідний момент.

Про це заявив у інтерв’ю CNN координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Президент, безумовно, у відповідний час захоче це зробити. Але зараз не той момент”, – зазначив Кірбі.

Він додав, що Байден перебуває у “тісному контакті” з президентом Зеленським, і вони спілкуються “достатньо часто”.

“Ми зосереджені на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням”, – додав Кірбі.

Він не захотів робити прогнози щодо надання Україні американських танків Abrams, однак зауважив, що німецькі танки Leopard прибудуть в Україну вже ближчим часом. Кірбі також прокоментував запит України щодо поставок винищувачів.

“У мене немає жодних анонсів, або чогось, про що можна сказати конкретно стосовно майбутніх пакетів”, – зазначив він.

Представник Білого дому додав, що США постійно спілкуються з українською стороною про актуальні потреби ЗСУ і разом із союзниками прагнуть зробити все можливе, аби забезпечити Україну всім необхідним.

Нагадаємо, президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.