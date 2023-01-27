Попередньо, правоохоронці намагаються провести обшуки у зв’язку з кримінальним провадженням у справі про привласнення бюджетних коштів.

Зранку 27 січня Служба безпеки України прийшли з обшуками до будинку, де проживає голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко.

Про це повідомляє Sumy.Today.

“Зараз співробітники СБУ очікують на слідчого з ухвалою суду на проведення обшуку у будинку, де мешкає голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко, у зв’язку з кримінальним провадженням за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що події відбуваються біля будинку на перехресті вул. Данила Галицького і Берестовської (Пушкіна).

За попередньою інформацією, начебто йдеться про привласнення бюджетних коштів під час встановлення на Сумщині бетонних укріплень шляхом завищення цін.

Також відомо, що обшуки проводяться у кабінеті заступника голови Сумської ОВА Олега Клименчукова.

Відомо, що процесуальне керівництво у цій справі здійснює обласна прокуратура.

Журналісти звернулися за коментарем до речниці обласної прокуратури Наталі Науменко, але вона сказала, що на даному етапі жодних коментарів відомство не дає.

Суспільне також повідомляє про проведення обшуків Службою безпеки в одному з будинків на вул. Берестовській за тою самою статтею, але не уточнює, чи пов’язане слідство з головою облради Віктором Федорченко.