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В Україну прибули “ловці шахедів”, що захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів

Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам.

В Україну прибули “ловці шахедів”, що захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів
Фото: скріншот відео

В Україну прибули “ловці шахедів”, що захищатимуть енергетичні об‘єкти від російських дронів.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров

“Все завдяки збору, який організували monobank Олега Гороховського, Ігор Лаченков та United24. Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники”, - повідомив Федоров.

Він зазначив, що на відео — навчання операторів на полігоні. 

Нагадаємо, на початку року провайдери в Україні отримали батареї SBL для підтримки мереж за відсутності світла

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