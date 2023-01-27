Бельгія надає Україні новий пакет військової допомоги на 92 млн євро

До нового пакету допомоги входять ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси тощо.

У п’ятницю, 27 січня, уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення пакета військової допомоги для України на суму 92 млн євро.

Про це повідомляє HLN.

“Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення направити Україні новий пакет військової допомоги на 92 млн євро”, – заявив прем'єр-міністр Александр Де Кроо.

Міністерка оборони Бельгії Людевін Дедондер уточнила, що до пакету допомоги входять ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи. Частина з цього буде взята зі складів Міноборони Бельгії, а частина – закуплена в приватних компаніях.

Окрім того, Бельгія надає 69 млн євро гуманітарної допомоги для України. Країна також заморозила російських активів на 58 млрд євро.

Нагадаємо, 26 листопада бельгійський уряд погодив пакет військової допомоги Україні, до якого входять мобільні лабораторії та підводні безпілотники. Також Бельгія виділила Україні 150 тисяч євро допомоги для культурної сфери. Загалом Бельгія вже надала Україні допомогу на 146 млн євро.