Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки

Рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard підштовхнуло акції компанії Rheinmetall, котра виготовляє цю техніку, до рекордного рівня.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Виконавчий директор провідної оборонної компанії Німеччини в галузі оборони Rheinmetall (RHMG.DE) покращив середньостроковий прогноз продажів групи, на тлі очікувань надходжень від збільшення витрат на оборону через війну в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки оцінюється приблизно в 10 млрд євро. Це в 2,5 рази більше, ніж минулого року.

“Я думаю про те, що може зробити зброя. Але я також думаю про те, що може статися, коли у вас немає зброї. Ви можете побачити це прямо зараз в Україні”, — сказав голова Rheinmetall Паппергер.

Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від 300 до 350 млн євро продажів цього та наступного року.

Також за оцінками брокерської компанії, продажі боєприпасів можуть підвищити основний прибуток Rheinmetall на 32 млн євро щомісяця. Таким чином місячний прибуток групи може бути підвищений вдвічі.

Раніше повідомлялось, що німецький концерн Rheinmetall може за потреби надати Україні 139 бойових танків Leopard. Компанія може поставити 29 танків Leopard 2A4 до квітня-травня і ще 22 танки тієї ж моделі приблизно наприкінці 2023 або на початку 2024 року.