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Німецький концерн Rheinmetall може надати Україні 139 бойових танків “Leopard”, – ЗМІ

Компанія може поставити 51 танків "Leopard2" моделі A4 

Німецький концерн Rheinmetall може надати Україні 139 бойових танків “Leopard”, – ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

Німецький концерн Rheinmetall може за потреби надати Україні 139 бойових танків “Leopard”.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на медіагрупу RND.

Компанія може поставити 29 танків "Leopard2" A4 до квітня-травня і ще 22 танки тієї ж моделі приблизно наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Виробник також може забезпечити Україні 88 танків "Leopard1" – старішого зразка. Дата постачання при цьому не вказана.

Зазначимо, Німеччина зазнає сильного тиску з боку України та деяких союзників по НАТО, зокрема Польщі, щодо постачання Києву танків “Leopard-2” німецького виробництва для захисту від російської агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не прийняв рішення про постачання танків або надання дозволу іншим країнам НАТО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поляки офіційно попросять у Берліна дозволу на постачання до України танків “Leopard 2” німецького виробництва.

Він також повідомив, що у Польщі припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на поставки Leopard 2.

У неділю міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок сказала, що Німеччина не перешкоджатиме Польщі, якщо країна попросить направити танки в Україну.

Однак у понеділок речник канцлера Німеччини Олафа Шольца припустив, що зауваження Бербок не відображають узгоджену позицію уряду. Будь-який майбутній запит Польщі про відправку танків має бути спочатку обговорено та вирішено Радою безпеки Німеччини, “скороченим” кабінетом міністрів, до якого входять Шольц, Бербок, а також кілька інших міністрів. 

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