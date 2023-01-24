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Кулеба запросив Кувейт долучитися до реалізації української Формули миру

Міністр поспілкувався зі своїм колегою Салемом Аль-Сабахом.

Кулеба запросив Кувейт долучитися до реалізації української Формули миру
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм колегою з Кувейту Салемом Аль-Сабахом.

Про це він написав у Твіттері.

“Під час нашої розмови я подякував міністру закордонних справ шейху Салему Аль-Сабаху за гуманітарну допомогу Кувейту. Кувейтські друзі дуже добре знають, що означає протистояти агресії, і добре розуміють нас”, – зазначив міністр. 

Кулеба додав, що запросив Кувейт зробити свій внесок у реалізацію української Формули миру.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про призначення Абдулли Абдул Самада Дашті з Кувейту координатором Чорноморської зернової ініціативи.

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