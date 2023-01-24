Кулеба запросив Кувейт долучитися до реалізації української Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм колегою з Кувейту Салемом Аль-Сабахом.

Про це він написав у Твіттері.

“Під час нашої розмови я подякував міністру закордонних справ шейху Салему Аль-Сабаху за гуманітарну допомогу Кувейту. Кувейтські друзі дуже добре знають, що означає протистояти агресії, і добре розуміють нас”, – зазначив міністр.

Кулеба додав, що запросив Кувейт зробити свій внесок у реалізацію української Формули миру.

During our call, I thanked Foreign Minister Sheikh Salem Al-Sabah for Kuwait’s humanitarian assistance. Kuwaiti friends know too well what it means to resist an aggression and understand us well. I invited Kuwait to contribute to implementing Ukraine’s Peace Formula. @MOFAKuwait — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2023

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про призначення Абдулли Абдул Самада Дашті з Кувейту координатором Чорноморської зернової ініціативи.