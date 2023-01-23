Наступного тижня обговоримо ідею трибуналу щодо злочину агресії РФ, - Кулеба

Він зазначив, що створення такого трибуналу - це тривалий процес.

Група країн збереться наступного тижня для просування ідеї про створення трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Про це в понеділок, 23 січня, в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна із них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спецтрибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що йдеться про дієві та конкретні кроки.

Кулеба зазначив, що створення такого трибуналу - це тривалий процес, але Україна максимально його прискорюватиме.

"Чесно кажучи, у мене немає відповіді - в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", - запевнив міністр.

Нагадаємо, що 19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.