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Данія передала Миколаєву партію обладнання для відновлення інфраструктури

Суспільство та уряд Данії продовжують допомагати Україні подолати наслідки російських терористичних атак.

Данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання.

Про це повідомила пресслужба посольства Данії в Україні.

"Ми повинні стояти пліч-о-пліч з цивільним населенням України, яке стало мішенню грубих путінських атак. Тому я вдячний тим данським компаніям та комунальним підприємствам, які віддали своє обладнання у стислий термін, і таким чином сприяли збереженню людських життів в Україні", - сказав міністр клімату, енергетики та комунального господарства Ларс Огор.

Серед переданого Миколаєву обладнання - насоси, вентилі, комплектуючі та електроди. Їх виділили данськї постачальники - Grundfos, Broen, Hydro-X, а також низка водопостачальних компаній. 

Доставити  допомогу в Україн допомогло датське Агентство з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.

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