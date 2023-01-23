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Питання танків майже вирішено, - Кулеба

В лютому на базі в Рамштайні ухвалюватимуть рішення про нові постачання зброї.

Питання танків майже вирішено, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Тема надання літаків зрушила з мертвої точки, завдання України, яке доносять до всіх партнерів, - цього року отримати всі необхідні для перемоги типи озброєння.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зрушила. І коли вона (тема літаків - ред.) рухатиметься зі швидкістю, сподіваюся, того ж літака, то ми швидко прийдемо до результату", - сказав Кулеба.

Як повідомив міністр, на анонсованому в лютому на засіданні на базі в Рамштайні ухвалюватимуться рішення про нові постачання зброї різного типу, оскільки "війна велика, й потрібні великі обсяги озброєння".

Кулеба наголосив, що залишилося вирішити три питання - танки, далекобійні ракети та літаки. Питання танків, за словами міністра, майже вирішено.

Міністр додав, що в розмовах з іноземними колегами він зазначає, що українські бійці навчаються використовувати озброєння швидше, ніж країни ухвалюють рішення про це.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила про те, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

А у Польщі припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на поставки Leopard 2.

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