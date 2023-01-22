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Якщо Німеччина не дасть Україні Leopard, ми cтворимо меншу коаліцію, – Моравецький

Він вважає поведінку Німеччини неприйнятною.

Якщо Німеччина не дасть Україні Leopard, ми cтворимо меншу коаліцію, – Моравецький
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

У Польщі припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на поставки Leopard 2.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв'ю PAP.

Він зазначив, що вважає поведінку Німеччини щодо передачі танків Україні неприйнятною та не розуміє, що має відбутися, аби країна "відкрила очі і почала діяти відповідно до свого потенціалу".

За словами Моравецького, якщо Німеччина не готова самостійно постачати танки, то вона має хоча б не зв’язувати руки іншим партнерам.

"Ми створимо меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю", – сказав Моравецький.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що незабаром у Польщі розпочнеться тренування українських військових на “Leopard-2”, попри те, що рішення про надання німецьких танків ще не було прийнято.

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