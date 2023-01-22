Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство

Кірєєв перед вбивством перебував у кабінеті Буданова і звідти поїхав до представників СБУ.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив подробиці вбивства учасника українсько-російських переговорів Дениса Кірєєва.

Про це Буданов розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, Кірєєв перед вбивством перебував у його кабінеті та звідти поїхав на зустріч з представниками СБУ в супроводі офіцерів внутрішньої безпеки.

"Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди. Чому він їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки. Тому що це служба, яка відповідає, зокрема, за аспекти взаємодії з іншими органами. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - сказав Буданов.

Він заявив, що Кірєєва затримали співробітники "Альфи" за 200 м від центральної будівлі СБУ.

"За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ, він туди виїжджав, виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Проводили затримання в такій формі", - продовжив Буданов.

Він додав, що Кірєєва пересадили у мікроавтобус, після чого його тіло знайшли за кілька кварталів.

"Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", - сказав Буданов.

Він підкреслив, що після цього мав розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим, але не отримав відповідей на запитання про Кірєєва.

"Це була моя остання з ним розмова. Він не зміг нічого толком пояснити", - констатував Буданов.

Як заявив очільник ГУР, він особисто знав Кірєєва з 2009 року і версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, відкидає категорично.

Керівник розвідки також підтвердив, що Кірєєв був співробітником ГУР.

"Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить в архівах", – розповів Буданов.

Нагадаємо, що за словами генерала Буданова, Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити столицю минулого лютого. Вдень 23 лютого Кірєєв передав генералу Буданову свіжі дані розвідки: президент РФ Володимир Путін щойно рано вранці віддав наказ про вторгнення. Кірєєв також знав основну точку атаки, сказав генерал Буданов. Це аеродром Гостомель поблизу Києва.

Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ.