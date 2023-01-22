Захисники за добу ліквідували 600 окупантів і пʼять танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 22 січня 2023 орієнтовно склали 120 760 осіб. За минулу добу оборонці ліквідували ще 600 загарбників.
Дані уточнюються, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:
- танків – 3145 (+5)
- бойових броньованих машин – 6268 (+10)
- артилерійських систем – 2144 (+9)
- РСЗВ – 445 (+2)
- засоби ППО – 220 (+0)
- літаків – 287 (+0)
- гелікоптерів – 277 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1)
- крилаті ракети – 749 (+0)
- кораблі/катери – 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14)
- спеціальна техніка – 193 (+0).
Нагадаємо, днями в Криворізькому районі українські військові збили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР".