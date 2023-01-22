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Захисники за добу ліквідували 600 окупантів і пʼять танків, – Генштаб

Втрати ворога уточнюються. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 22 січня 2023 орієнтовно склали 120 760 осіб. За минулу добу оборонці ліквідували ще 600 загарбників.

Дані уточнюються, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 3145 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 6268 (+10)
  • артилерійських систем – 2144 (+9)
  • РСЗВ – 445 (+2)
  • засоби ППО – 220 (+0)
  • літаків – 287 (+0)
  • гелікоптерів – 277 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1)
  • крилаті ракети – 749 (+0)
  • кораблі/катери – 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14)
  • спеціальна техніка – 193 (+0).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, днями в Криворізькому районі українські військові збили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР".

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