Захисники за добу ліквідували 600 окупантів і пʼять танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 22 січня 2023 орієнтовно склали 120 760 осіб. За минулу добу оборонці ліквідували ще 600 загарбників.

Дані уточнюються, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 3145 (+5)

бойових броньованих машин – 6268 (+10)

артилерійських систем – 2144 (+9)

РСЗВ – 445 (+2)

засоби ППО – 220 (+0)

літаків – 287 (+0)

гелікоптерів – 277 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1)

крилаті ракети – 749 (+0)

кораблі/катери – 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14)

спеціальна техніка – 193 (+0).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, днями в Криворізькому районі українські військові збили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін-ВР".