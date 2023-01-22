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Росіяни пошкодили обстрілом ліцей, підприємство і станцію водоканалу в Марганці

Повідомлень про поранених немає. 

Росіяни пошкодили обстрілом ліцей, підприємство і станцію водоканалу в Марганці
Дніпропетровська область (ілюстративне фото)
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Тричі за ніч російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області із важкої техніки. По містах і селах Марганецької громади ворог відправив понад 30 снарядів.

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, люди не постраждали.

"Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля. У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади уже стали до роботи", – написав він. 

У інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються. 

Нагадаємо, ворог обстрілює Нікопольський район фактично щодня. 

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