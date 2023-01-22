Німеччина може передати Україні 19 танків “Leopard 2”, які використовуються лише для навчання, – Der Spiegel

Німеччина має 212 справних танків Leopard 2 різномантіних модифікацій. Україна, можливо, отримає 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Про це пише Українська правда з посиланням на німецьке видання Der Spiegel, яке зі свого боку посилається на власні джерела.

Видання отримало перелік усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року.

Згідно зі списком, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 у травні минулого року перебували в ремонті, а один вже був списаний.

Окрім них, у списку є такі моделі Leopard 2: 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7V, що є найсучаснішою версією.

Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V.

Як зазначає Der Spiegel, список також містить інформацію про те, які моделі підходять для доставки в Україну. Можна припустити, що Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5.

“Згідно зі списком, наразі вони використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії. Військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що незабаром у Польші розпочнеться тренінг українських військових на “Leopard-2”, попри те, що 20 січня рішення про надання німецьких танків ще не було прийнято.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України.

Найближчим часом військові ЗСУ розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії. Вже тривають тренування екіпажів важких артилерійських систем, котрі передає Великобританія.

Більше про постачання танків Україні читайте в матеріалі LB.ua “Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!”