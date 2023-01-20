Глава Пентагону підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків до України

"У нас є вікно можливостей тут до весни", - сказав Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України, повідомляє CNN.

"Можливо, ви чули, як міністр оборони Німеччини раніше казав, що рішення про постачання танків "Леопард" ще не увалене... Ми справді зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має можливості, які необхідні їй для успіху просто зараз. Тож у нас є вікно можливостей тут до весни... щоразу, коли вони розпочинають свою операцію, свій контрнаступ. І це ненадовго. Ми маємо зібрати потрібні можливості", - сказав Остін.

Глав Пентагону додав, що західні партнери відправляють оборонне озброєння в Україну, а Британія планує надати бойові танки.

"Польща, наприклад, продовжує пропонувати танки і постачатиме танки, інші країни також запропонують деякі "танкові" можливості. У мене немає жодних заяв щодо (танків M1 Abrams)", - додав Остін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у німецькому Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні танків. Він також додав, що Німеччина надасть нашій державі новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро.