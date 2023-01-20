ПВК Вагнера фінансує бойові дії в Україні за рахунок видобутку золота в ЦАР, – Politico

Пов’зана з Росією приватна військова компанія “Група Вагнера” розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці, щоб залучити мільйони для підтримки своїх військових операцій в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на джерело в одній із західних дипломатичних служб.

Видання зазначає, що за останній рік ПВК Вагнера значно розширила свою роботу в Центральноафриканській Республіці, де вона може отримувати прибуток від видобутку корисних копалин на майже 1 млрд доларів. Це фінансування, ймовірно, буде використано групою для придбання нової зброї та винищувачів, сказав чиновник.

Група, що належить російському олігарху Євгену Пригожину, займається військовою діяльністю по всьому світу, зокрема в Африці та на Близькому Сході, і стає дедалі активнішою на передовій в Україні. У Кремлі заперечують будь-який офіційний зв'язок з “Групою Вагнера”.

Офіційні особи США роками попереджали, що ПВК Вагнера використовував прибутки від видобутку корисних копалин для підтримки РФ в умовах західних санкцій. Дані про проєкти в ЦАР говорять про те, що діяльність ПВК Вагнера з видобутку корисних копалин стає все більш прибутковою для організації та створює канал фінансування війни Росії проти України.

ПВК Вагнера створила у ЦАР у 2018 році культурний центр і витратила кілька років, щоб захистити місце видобутку копалин, зокрема на золотих копальнях, розташованих поблизу міста Бамбарі. Відтоді Вагнер перетворив колись кустарну шахту на величезний комплекс.

Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки. За оцінкою США, група облаштовує ділянку для довготривалої експлуатації: укріпила шахту, побудувавши мости на переправах через річку та встановивши зенітні гармати на вантажівках у ключових місцях.

Влада ЦАР категорично забороняє запуски та прольоти БПЛА в районі цієї шахти навіть для миротворчих сил ООН. У ряді випадків БПЛА було обстріляно армією ЦАР. Офіційні особи США вважають це ознакою того, що ПВК Вагнера встановили політичний контроль над владою у ЦАР.

Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зараз в Україні розміщено близько 50 000 “вагнерівців”: 10 000 найманців і 40 000 засуджених з російських в'язниць.