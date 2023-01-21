В Молдові тривають дискусії стосовно вступу до “ширшого альянсу”, - Санду

Молдова залишається дуже вразливою до російської гібридної війни через пропаганду та дезінформацію, але наразі не стикається з військовою загрозою завдяки Україні.

Вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від свого конституційно закріпленого нейтралітету.

Про це президентка Молдови Майя Санду сказала в інтерв’ю POLITICO.

“Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною більшого альянсу”, - сказала вона.

Санду наголосила - якщо Молдова, як нація, дійде висновку, що потрібно позбутись нейтралітету, це має відбутися через демократичний процес.

Втім, президентка Молдови була обережна і не згадувала НАТО, оскільки Росія намагається дестабілізувати уряд Молдови і застерігає від подальшої військової співпраці між Молдовою та західними союзниками.

Зокрема, сусідня Румунія, котра є членом НАТО, також особливо зацікавлена у збільшенні військового співробітництва.

“Найбільш явною перешкодою для подальшої інтеграції Молдови є те, що російські солдати базуються всередині країни, у сепаратистському регіоні Придністров’я”, - нагадує видання.

Майя Санду зазначає, що її країна залишається дуже вразливою до російської гібридної війни через пропаганду та дезінформацію, але наразі не стикається з військовою загрозою завдяки Україні.

“Завдяки мужності та опору українців наразі ми не стикаємося з військовою загрозою. Ми стикаємося з низкою ризиків, але жоден із них не зрівняється з ситуацією в Україні та з ціною, яку платять українці”, - наголосила Санду.

Нагадаємо, уряд Молдови попросив союзників надати системи ППО для зміцнення її протиповітряної оборони.