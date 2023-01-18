Президентка Молдови Мая Санду закликала допомогти Україні перемогти, інакше кожен із нас буде у небезпеці.

Про це вона заявила на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє молдавське видання NewsMaker.

“Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу, і єдине рішення об'єднатися. Так, це складно, але ми маємо допомогти Україні виграти цю війну, бо інакше кожен із нас буде у небезпеці… Ми не бачимо Росію найближчим часом демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається”, — заявила Санду.

Вона також розповіла про енергетичну кризу, з якою зіткнулася Молдова. Санду наголосила, що країна справляється з викликами, у тому числі завдяки величезній допомозі, яку отримує від Євросоюзу та партнерів з розвитку.

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.