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Ми маємо допомогти Україні виграти війну, інакше кожен з нас буде в небезпеці, - Мая Санду

Президентка Молдови не бачить Росію найближчим часом демократичною країною.

Ми маємо допомогти Україні виграти війну, інакше кожен з нас буде в небезпеці, - Мая Санду
Мая Санду
Фото: скріншот відео

Президентка Молдови Мая Санду закликала допомогти Україні перемогти, інакше кожен із нас буде у небезпеці.

Про це вона заявила на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє молдавське видання NewsMaker. 

“Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу, і єдине рішення об'єднатися. Так, це складно, але ми маємо допомогти Україні виграти цю війну, бо інакше кожен із нас буде у небезпеці… Ми не бачимо Росію найближчим часом демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається”, — заявила Санду.

Вона також розповіла про енергетичну кризу, з якою зіткнулася Молдова. Санду наголосила, що країна справляється з викликами, у тому числі завдяки величезній допомозі, яку отримує від Євросоюзу та партнерів з розвитку.

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

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