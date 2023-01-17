Печерський районний суд дозволив арештувати Януковича у справі про розстріл мітингувальників у лютому 2014 року

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Вікторові Януковичу.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Дозвіл на арешт Януковича надали у справі про розстріл мітингувальників 18-20 лютого 2014 року.

"Розслідуванням встановлено, що колишній Президент України спільно з Головою Служби безпеки, Міністром внутрішніх справ, Міністром оборони та іншими високопосадовцями правоохоронних органів без законних підстав організували застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів", - зазначили в Генпрокуратурі.

В ОГП зазначили, що такі дії Януковича та колишніх керівників правоохоронних органів призвели до загибелі 67 цивільних. Всього тоді постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці. Крім того, було завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Нагадаємо, торік у грудні працівники Державного бюро розслідувань разом із Офісом Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова у вчиненні державної зради. Йдеться про так звані "Харківські угоди".

Того ж місяця ВАКС дозволив стягнути у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти Януковича і наближених до нього осіб.