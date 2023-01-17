Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?

Насамперед пан Ілларіонов – економіст і був ним усе своє трудове життя. І раптом – військовий експерт. Хоча на фоні натовпів експертів, котрі по черзі є фахівцями-вірусологами, політологами, фінансовими аналітиками, військовими стратегами, наче і не дивно. Працює пан Ілларіонов у The Cato Institute, котрий вивчає… лібертаріанство (їхні річні звіти ось тут ). Тобто вони далекі від війни та армії так само, як ЗСУ – від 1000 Massachusetts Ave. NW Washington, де ця контора розташована. У вузьких колах, до речі, цей інститут має репутацію джерела фейків. Отакий бекграунд.

Фото: aspi.com.ua Андрій Ілларіонов і Володимир Путін (фото 2004 року)

Щодо самого інтерв’ю, то розбирати всі 42 хвилини нудно, тому зупинимося лише на основних моментах:

Теза 1. «Найближчим часом починається новий етап – Велика війна». Тобто застосування 200 тисяч 24.02.2022, більшої частини наявних на день вторгнення боєздатних сил ЗС РФ – не надто Велика Війна? Потім втратити 244,9% персоналу, наявного в перший день вторгнення, 100% танків, ББМ, арти (94%, 45% та 37% від ЗАГАЛЬНОЇ чисельності ЗС РФ), зібрати нашвидкуруч зеків, «добровольців» та чмобіків, залатавши ними дірки в бойових порядках, і проголосити про Велику Війну? Як на мене, то тут щось не так;

Теза 2. «Величезна кількість ознак про підготовку до другого етапу, війни іншого рівня». Не названа жодна з ознак, крім одної – кількість тих, хто гине з російського боку, збільшилася в два, три, чотири, п’ять разів. Це швидше перехід на новий рівень поховальної справи, ніж війни. І що цікаво – жодної нової особистості, причетної до планування війни, з російського боку не видно. Всі, хто планував війну «попереднього рівня», раптом спланують і організують «війну іншого рівня»? А не занадто багато надій на ГШ ЗС РФ, котрий ВЖЕ програв битви за Київ, Харків, Ізюм, Херсон, Суми, Чернігів?! За такі успіхи на наступний рівень не пускають;

Теза 3. «Сьогодні угруповання на кордонах України нараховує мінімум в три рази більше, ніж 24 лютого минулого року». Тоді було 170-200 тисяч. Згідно з підрахунками Ілларіонова зараз їх має бути 200*3 = 600 тисяч. Але ж ми бачимо 12 тисяч в Білорусі та незначні сили вздовж україно-російського кордону. Де всі інші?! Звідки взялося 600.000? Нехай було 200.000, вбито 116.000, поранено ще 348.000, призвано по мобілізації 300.000. Не збігається щось. Можливо, наступна мобілізація дозволить вийти на цифру «600.000»? Мовчу про 700.000. «І озброєні вони не гірше, ніж у лютому». Та ну?! А чим?

Фото: Міноборони Білорусі Ешелони російської техніки прибули в Білорусь.

Теза 4. «Буде застосовуватися нова зброя, не та, що раніше». Ну звісно ж! Новітня втрачена в боях, навіть «шахедів» майже не лишилося, російський ОПК з великими потугами поповнює втрати-витрати фронту. Звідки має взятися «нова зброя»? Ох, казочка!

Теза 5. «Найбільша нарада відбулася 15 грудня, про це ніхто і ніде не писав». Тобто The Cato Institute про все дізнався, а ось ЦРУ, наприклад, ні? Тут теж все якось дивно;

Теза 6. «Фрегат «Адмірал Горшков», озброєний балістичними ракетами». Перевіряємо, чим озброєний фрегат проєкту 22350: 2 пускові по 8 ракет 3м54 «Калібр-НК», протикорабельних ракет Зм55 «Онікс», 3м22 «Циркон». Крім «Калібрів» всі інші – протикорабельні, хоча по нас і зенітними стріляють. «Циркон» прийнятий на озброєння 4 січня 2023, тобто ним ще ніхто не стріляв взагалі, лише на випробуваннях. Вихід фрегата на бойове чергування до Середземки – не «Велика Війна», а «Дивиться, що в мене є!»;

Теза 7. «11 січня велике угруповання кораблів вийшла з Новоросійська в Чорне море». 11 січня в Чорному морі був шторм. Аж до кінця тижня. У відкритому морі перебував ОДИН корабель. З Новоросійська вийшли три підводні човни проєкту 636.3 у супроводі великого десантного корабля «Петр Моргунов» (проєкту 1171) і здійснили перехід до Севастополя. Це все, що сталося в Чорному морі того дня. І пливли вони туди зарядитися ракетами. Ми потім 14 січня в цьому переконалися;

Фото: міноборони РФ Перший запуск «Циркон» із фрегату «Адмірал Горшков» у Білому морі, 7 жовтня 2020 року

Теза 8. «11 січня призначений командувачем генерал Герасимов, його заступниками на Білоруському фронті – генерал Салюков, на Донецькому – генерал Суровікін, на Запорізько-Херсонському – генерал Кім». Я не знаю як це прокоментувати. Але прокоментую коментарі самого Іларіонова: «особливість кар’єри Салюкова – 5 років служби в Київському окрузі» – від командира взводу до командира батальйону. Безумовно, знавець України, ага. І задача його - «завдати головного удару» - теж потужна, і під цю задачу йому дали одну дивізію, і не факт, що ЗС РБ.

«Генерал Кім з відзнакою закінчив академію Фрунзе і академію Генштабу». І що? Генерал Залужний все закінчив з золотими медалями, а «академію ГШ» – навіть з мечем честі від королеви Великобританії. Так що 2:1 на нашу користь. «Кім – спеціаліст по нетрадиційних способах ведення війни, тому призначений на напрямок, де будуть застосовуватися найбільш досконалі військово-технічні засоби». Саме тому йому довірили керувати збіговиськом чмобіків, озброєних Т-62. Ми побачимо диво. Хоча не точно. І куди має подітися командувач ПДВ генерал Теплинський, котрий на відміну від Кіма, родом з України і вже з місяць переймається обороною Криму? І генерал Зусько, командувач 58-ї армії, родом з Волині, чим не знавець українських теренів?

Фото: змі окупантів Генерал Олексій Кім

Теза 9. «Оточення ЗСУ планується по західних кордонах України». Це чим і як?! Поки не сильно виходить захопити два сараї під Бахмутом чи оточити Соледар площею 12 квадратних кілометрів;

Теза 10. «Угруповання генерала Кіма використовуватиме не використані десантні засоби та проведе десантну операцію в Буджаку». Буджак, загалом-то, частково в Молдові. Як туди проїхати кораблем? Повз Зміїний? Повз частокіл «Нептунів», «Гарпунів», «Бримстоунів»? Мабуть, без Кіма, котрий кандидат і професор, тут ніяк;

Теза 11. «Операція в стилі Герасимова». На посаді НГШ ЗС РФ Герасимов – з 2012 року. Де він міг спланувати та провести таку операцію, про яку розповідає Ілларіонов? Лише на навчаннях, більше не було нагоди десь ще таке утнути. Тому говорити про «стиль» дещо передчасно, адже немає де ознайомитися зі зразками, а доступ до результатів навчань закритий навіть для тих, хто вивчає лібертаріанство в США;

Теза 12. «Така операція може початися в будь-який день». Угруповання немає, запасів немає, логістики і медицини немає, основна ударна сила – зеки з ПВК, мобілізація ще не починалася. Безумовно, все почнеться в будь-який день. Навіть в будь-який місяць будь-якого року. Ніщо так не підвищує точність прогнозу погоди, як слово «місцями».

Фото: змі окупантів Мобілізовані Чувашії

Які висновки ми можемо зробити з потоку свідомості економіста, що взявся аналізувати військові справи:

- свідомо чи несвідомо пан Ілларіонов виявився рупором ІПсО, метою котрої є посіяти паніку в українському суспільстві, використовуючи наслідки ракетних ударів по об’єктах енергогенерації, брак об’єктивної інформації про стан справ навколо нашої країни від достовірних джерел, яка озвучується поважними суспільством спікерами;

- це інтерв’ю слід розглядати як чергову спробу залякати нас. Не більше.