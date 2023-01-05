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Міноборони РФ змінило риторику та формат своїх звітів, відвертаючи увагу від військових невдач

Тривалість звітів подвоїли, зосередившись на незначних успіхах.

Міноборони РФ змінило риторику та формат своїх звітів, відвертаючи увагу від військових невдач
Формування БАРСу (Боевой Армейский Резерв Страны) під егідою міноборони РФ - мобрезерв територіальної оборони.
Фото: defence-ua.com

Міністерство оборони Росії знову змінило риторику та формат своїх щоденних ситуаційних звітів, щоб заповнити інформаційний простір заявами про незначні успіхи та відвернути увагу від значних військових невдач.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

Тривалість звітів подвоїли, зосередившись на заявах про удари по українських військових активах, які часто не мають оперативного значення, а не на своїх переважно невдалих наземних атаках.

“Звіти зосереджуються на невеликих населених пунктах і групових ударах за типом цілі, а не за місцем розташування, що ускладнює для аудиторії географічне орієнтування і перевірку заявлених ударів”, – зазначають американці.

Міністерство оборони Росії також опублікувало кілька дописів у месенджері Telegram, присвячених новим ракетоносцям “Адмірал Горшков”, які навряд чи будуть проводити операції на підтримку російських сил в Україні. 

“Міноборони Росії раніше намагалося імітувати звіти українського Генштабу у відповідь на поширену критику мілблогерів щодо непрозорості офіційного висвітлення війни після військових невдач Росії восени 2022 року”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області українські бійці завдали удару по скупченню окупантів у військовій комендатурі.

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