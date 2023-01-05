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В Україні збільшено дозволені для вилову розміри деяких риб

Серед них є лин, лящ, річкові раки, форель та щука.

В Україні збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості риб, повідомили у Державному агентстві рибного господарства України.

Це передбачено у нових правилах Правил любительського і спортивного рибальства, які діють з 9 грудня 2022 року.

Розміри риб:

  • білизна – 30 см;
  • білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • головень – 24 см;
  • лин – 20 см;
  • лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;
  • рибець звичайний – 20 см;
  • річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • сиг – 25 см;
  • синець – 22 см;
  • сом європейський – 80 см;
  • судак звичайний – 42 см;
  • тараня – 18 см;
  • товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • форель струмкова – 20 см;
  • чехоня – 24 см;
  • щука – 50 см.

Для всіх інших видів риб (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах, не обмежено.

Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.

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