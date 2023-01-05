Серед них є лин, лящ, річкові раки, форель та щука.

В Україні збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості риб, повідомили у Державному агентстві рибного господарства України.

Це передбачено у нових правилах Правил любительського і спортивного рибальства, які діють з 9 грудня 2022 року.

Розміри риб:

білизна – 30 см;

білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

головень – 24 см;

лин – 20 см;

лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;

рибець звичайний – 20 см;

річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

сиг – 25 см;

синець – 22 см;

сом європейський – 80 см;

судак звичайний – 42 см;

тараня – 18 см;

товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

форель струмкова – 20 см;

чехоня – 24 см;

щука – 50 см.

Для всіх інших видів риб (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах, не обмежено.

Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.