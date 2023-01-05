В Україні збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості риб, повідомили у Державному агентстві рибного господарства України.
Це передбачено у нових правилах Правил любительського і спортивного рибальства, які діють з 9 грудня 2022 року.
Розміри риб:
- білизна – 30 см;
- білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- головень – 24 см;
- лин – 20 см;
- лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;
- рибець звичайний – 20 см;
- річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- сиг – 25 см;
- синець – 22 см;
- сом європейський – 80 см;
- судак звичайний – 42 см;
- тараня – 18 см;
- товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- форель струмкова – 20 см;
- чехоня – 24 см;
- щука – 50 см.
Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.