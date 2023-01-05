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СБУ викрила на Чернігівщині білоруського шпигуна

Раніше чоловіка затримали за переправку ухилянтів за кордон.

СБУ викрила на Чернігівщині білоруського шпигуна
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ викрила у Чернігівській області чоловіка, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. 

Про це повідомила пресслужба СБУ

Крім того, мешканець Чернігівщини організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку, його затримали в кінці минулого року.

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що особливу увагу затриманий звертав на місця проживання командного складу українських військ.

Цю інформацію він намагався передати до Росії через одного з ухилянтів, якого він збирався переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили білоруському агенту про підозру за:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. 

Нагадаємо, у Чернігівській області Служба безпеки України викрила схему переправи осіб призовного віку за кордон. Серед підозрюваних - троє місцевих комерсантів, які за щонайменше 5 тис. доларів пропонували ухилянтам можливість виїхати в ЄС як волонтери. Розмір суми залежав від терміновості виїзду, а також фінансових можливостей охочих покинути Україну.

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