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Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині

Обстрілом було пошкоджено тепломережу.

Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Олександр Гончаренко

Російські окупанти вдарили по приватному сектору міста Курахове у Донецькій області

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Пошкоджено вікна, покрівлі, фасади приватних будинків”, - написав Тимошенко. 

Він додав, що обстрілом також було пошкоджено тепломережу. 

За інформацією Кирила Тимошенка, внаслідок обстрілу постраждалих немає. 

Нагадаємо, зранку 3 січня росіяни обстріляли з артилерії Курахове Донецької області. Є влучання у житловий квартал. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

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