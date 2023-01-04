Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині

Російські окупанти вдарили по приватному сектору міста Курахове у Донецькій області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Пошкоджено вікна, покрівлі, фасади приватних будинків”, - написав Тимошенко.

Він додав, що обстрілом також було пошкоджено тепломережу.

За інформацією Кирила Тимошенка, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 3 січня росіяни обстріляли з артилерії Курахове Донецької області. Є влучання у житловий квартал. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.